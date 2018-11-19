Kazakistan'da Osmanlı Belgeleri Sergisi

Kazakistan
'ın Almatı
kentinde "Belgelerle Osmanlı Devleti
ve Orta Asya
Hanlıkları Münasebetleri" sergisi açıldı.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya
Araştırma Enstitüsü ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Astana
ofisi tarafından, Kazakistan Devlet Merkez
Müzesi ve Türkiye Devlet Arşivleri
Başkanlığının destekleriyle düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz
, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Vakur Sümer ve YEE Astana Müdür Vekili Almagül İsina'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in "Manevi yenilenme" (Ruhani Cangıru) projesi çerçevesinde Kazakistan Devlet Merkez Müzesinde açılan sergide, Türkiye Devlet Arşivlerinden alınan Osmanlı Devleti ile Orta Asya Hanlıkları arasındaki ilişkileri gösteren 40 resmi belge sergilendi.
Sergide yer alan belgeler arasında, Kazak Hanı Muhammed Kayıp Han ile dönemin Osmanlı Sultanının 1713'teki mektup ve diğer tarihi yazışmaları da yer alıyor.
Sergi 29 Kasım'a kadar açık kalacak.
Osmanlı Devleti,Almatı,Kazakistan
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:50