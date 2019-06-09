Kazakistan'da oy verme işlemi sürüyor

Kazakistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 6: 00'da başlayan oy verme işlemi saat 20: 00'ye kadar devam edecek.

Kazakistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 06: 00'da başlayan oy verme işlemi 20: 00'ye kadar sürecek. 7 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimlerde, 11 milyon 947 bin 995 seçmen oy kullanacak. Yaklaşık 10 bin oy kullanma noktasının bulunduğu belirtildi. Kazakistan medyası, seçim sonuçlarının 10-11 Haziran tarihlerinde açıklanacağını duyurdu. Seçimleri binden fazla yabancı gözlemci de izliyor.

Seçimlerde yarışan 7 aday ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel"

Kaynak: DHA

- Kazakistan