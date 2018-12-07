Kazakistan'da Parlamentonun Yüzde 22'si Kadınlardan Oluşuyor

Kazakistan
Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova, parlamentoda kadınların temsil oranının yüzde 22 olduğunu söyledi.
Abdıkalikova, "Kazakistan'ın Aile ve Cinsiyet Politikası: Başarıları ve Geleceği" başlıklı uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, aile ve çocukların korunmasının, kadın hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesinin ülkenin önceliklerinden olduğunu belirtti.
Ülkesinin kadın, aile ve çocuk konularında önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Abdıkalikova, yasal temelin oluşturulduğunu, kadınların teşvik edilmesiyle ilgili önlemlerin alındığını dile getirdi.
Abdıkalikova, kadınların siyasette temsil edilmesinde ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Parlamentodaki milletvekillerinin yüzde 22'si kadınlardır. Bu sayı 2011 seçimlerinde yüzde 19'du." dedi.
Kadın temsil oranının siyasi partilerde yüzde 33 ila 57 arasında olduğunu aktaran Abdıkalikova, devlet kurumlarında çalışanların yüzde 55'inin kadın olduğunu dile getirdi.
Abdıkalikova, ülkenin sosyal ve siyasi hayatında sivil toplum kuruluşlarının (STK
) önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Kazakistan'da yaklaşık 300 STK aktif olarak kadınların hak ve imkanlarının genişletilmesi üzerine faaliyet göstermektedir." diye konuştu.
Kadınların ekonomik olarak güçlendiğini söyleyen Abdıkalikova, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için gereken altyapının oluşturulduğunu ve 500'den fazla şirketin kadınlar tarafından yönetildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Kadın ve Aile Siyaseti İşleri Milli Komisyonu'nun 20 yılda ülkede yaptığı faaliyetleri ve kadın haklarının genişletilmesi konularının ele alındığı konferansa, Birleşmiş Milletler
Kazakistan Koordinatörü Norimasa Şimomura, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Astana
Ofisi Müdürü Gyorgy Szabo, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan
07 Aralık 2018 Cuma 14:49