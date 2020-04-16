Kazakistan'da savaş uçağı düştü
NUR Kazakistan'da MiG-31 savaş uçağı düştü.
16.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:02
NUR Kazakistan 'da MiG-31 savaş uçağı düştü.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karaganda Havalimanı yakınlarına düştüğü belirtildi.
Kalkıştan hemen sonra uçağın motorunda yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçağı boş alana doğru süren pilotların fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu aktarıldı.
Açıklamada, kazayı soruşturmak amacıyla komisyon oluşturulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kazakistan, Güncel