24.06.2019 10:32
Haberler » Güncel » Haber

Kazakistan'da silah deposunda patlama

Kazakistan

NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletindeki silah deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

NUR Kazakistan 'ın Türkistan eyaletindeki silah deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.
Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarındaki orduya ait silah deposunda patlama olduğu belirtildi.
Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiği, olayda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın nedeninin araştırılması için komisyon kurulduğu belirtildi.
Türkistan eyaleti Olağanüstü Durumlar Departmanının açıklamasında, Valisi Umirzak Şukeyev'in bölgeye gittiği, yangına 12 itfaiye ekibinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek "Halkın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Kazakistan , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de yapılacak çalışma
11:49 Erenler'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
11:49 KARTAL'DA ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ DAVADA İLK DURUŞMA BUGÜN
11:48 Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl
11:48 DHA YURT BÜLTENİ - 6
11:47 Bu mahallede fırınları kadınlar çalıştırıyor
11:46 Nineyi gözü yaşlı bırakan hırsızlar bir günde yakalandı