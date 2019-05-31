Kazakistan'da siyasi baskı kurbanları anıldı

NUR Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da 31 Mayıs Siyasi Baskı ve Kıtlık Kurbanları Anma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sovyet lideri Josef Stalin
dönemindeki siyası baskı kurbanlarını anma günü, Kazakistan Halkı Asamblesi tarafından diplomatik misyon temsilcileri, Kazak devlet kurumlarından yetkililer ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, Siyasi Baskı Kurbanları Eşleri Kampı (ALJİR) müzesindeki anıta çiçek koyulmasıyla başladı.
Daha sonra müzeyi gezen davetlilere, ALJİR'deki siyasi baskı kurbanlarının eşlerinin o dönem yaşadıkları hakkında belgesel film izletildi.
Anma etkinlikleri "1932-1933 yıllarındaki "kıtlık kurbanları" anıtına çiçek koyma töreniyle devam etti. Törene bilim adamları, siyasi baskı kurbanlarının torunlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Törene katılan Cumhurbaşkanlığına bağlı Toplumsal Uyum Devlet Kurumu Müdürü Sattar Majitov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in 1997'de 31 Mayıs'ı Siyasi Baskı Kurbanları Anma Günü ilan ettiğini hatırlatarak tarihi anma açısından bu günün önemini vurguladı.
Siyasi baskının, halkların sürgün edilmesi, kıtlık gibi sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Majitov, "1930'lu yıllardaki kıtlık Kazakistan'da 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Siyasi baskıdan her Kazak aile etkilendi." dedi.
Majitov, toplumsal birliği ve uyumu korumak için siyasi baskı ve kıtlık konularını gündeme getirdiklerini söyleyerek, "Bugünü anmak, gençlerin tarihi bilincini oluşturmak açısından önemlidir." ifadesini kullandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gelen Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı Donald Tusk
ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kurbanların arasında sadece Kazaklar değil, Kazakistan'a sürgün edilen 1,5 milyona yakın diğer halklar vardı." diye konuştu.
Tokayev'in Tusk ile ALJİR'i ziyaret edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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