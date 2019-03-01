Kazakistan'da Şükran Günü

Kaynak: AA

Kazakistan'da 1930'larda sürgün edilen halkların Kazak halkıyla kaynaşıp, kardeş olanların şükranlarını iletme günü olarak bilinen Şükran Günü başkent Astana'da çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanıyor.Kazakistan Halkı Asamblesine bağlı Dostluk Evi'nde, Şükran Günü dolayısıyla "Kazakistan hepimizin ortak evi" başlıklı etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Kazakistan'da yaşayan etnik grupların kültürel dernekleri, kendi kültür ve yemeklerini sergiledi, 1930'lu yıllarında Kazakistan topraklarına sürgün edildiklerinde Kazak halkının misafirperverliği için teşekkür etti.Şükran Günü nedeniyle konserler ve çeşitli etkinlikler yapıldı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yayımladığı kutlama mesajında, Şükran gününün zor yıllarda halkın gösterdiği merhameti sembolize ettiğini belirterek, bugünün ortak tarihe saygı, ülkenin tüm vatandaşları için ana vatan haline gelen kutsal Kazak topraklarına teşekkür etme günü olduğunu belirtti.Kazakistan'ın halk birliğini güçlendirerek, bağımsızlık yıllarında benzersiz barış ve uyum modelini oluşturduğuna dikkati çeken Nazarbayev, ebedi ahlaki dayanışma ve karşılıklı yardımların halkı bir araya getirdiğini, ortak bir gelecek için aidiyet ve sorumluluk duygusu uyandırdığını kaydetti.Kazakistan Halk Asamblesinin kurulduğu gün olarak da bilinen 1 Mart, 2016'da Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in teklifi üzerine "Şükran Günü" ilan edilmişti.