Haberler» Güncel» Haber

Kazakistan'da "transit konteyner taşımacılığı" yüzde 38 arttı

NUR Kazakistan'da 2019'un ilk 6 ayında transit konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak, 351 bin TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığı bildirildi.

09.08.2019 16:40 Kazakistan'da
NUR Kazakistan'da 2019'un ilk 6 ayında transit konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak, 351 bin TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığı bildirildi.
Kazakistan Demiryolu Şirketi'nden yapılan açıklamada, ocak-temmuz aylarında transit konteyner taşımacılığının yüzde 38 artarak, 351 bin TEU olduğu belirtilerek "Çin- Avrupa; Kazakistan-Çin" ana güzergahı boyunca Orta Asya ülkelerinden gerçekleştirilen transit konteyner taşımacılığın yüzde 51 arttığına dikkat çekildi.
Kazakistan'dan diğer bölgelere yapılan transit konteyner taşımacılığının da her geçen gün arttığına vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru üzerinden 2 bin 900 TEU konteyner geçti, bu geçen yıla göre yüzde 60 da fazla." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı üzerinden gerçekleştirilen konteyner taşımacılığının geçen yıla göre 15 kat artarak, bin 800 TEU'ya ulaştığı hatırlatıldı.

Kazakistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:59   TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı
17:59   Kadıköy'ün robotik çocukları sürücüsüz okul servisi ile dünya rekoru kırdı
17:59   DHA YURT BÜLTENİ-12
17:59   ERZURUM İşçiler paralarını eksik aldıkları iddiasıyla çatıya çıktı
17:58   Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
17:58   DAB-BİR Başkanlığı'na yeniden Sekmen seçildi
17:58   Kurban pazarında yoğunluk