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Kazakistan'da "Türk dünyasının büyük şahsiyeti" etkinliği

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1 Aralık Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Günü nedeniyle "Türk Dünyasının büyük şahsiyeti" temalı etkinlik yapıldı.

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44Kazakistan'da
NUR 'ın başkenti Nur Sultan'da 1 Kazakistan'ın Kurucu Günü nedeniyle "Türk Dünyasının büyük şahsiyeti" temalı etkinlik yapıldı.
Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Milli Kütüphane'de düzenlenen etkinliğe, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Halkı Asamblesi Başkan Yardımcısı Canseyit Tüymebayev'in yanı sıra milletvekilleri, bilim adamları ve ülkede faaliyet gösteren Türk cumhuriyetleri büyükelçilik çalışanları katıldı.
Nazarbayev'in Kazakistan'ın kalkınması, uluslararası barışın tesis edilmesi yönünde yaptığı girişimler hakkında konuşmaların yapıldığı toplantıda, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun "Nazarbayev liderliği: Büyük bozkırın yükselişi" adlı Kazakça kitabının tanıtımı yapıldı.
Tüymebayev, Zorlu'ya Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere, dostluğa sağladığı katkılarından dolayı Halklar Asamblesi madalyasını takdim etti.
Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta bilimsel olarak Nazarbayev'in şahsında liderlik modellerinin Kazakistan'da nasıl uygulandığını anlattığını belirterek, kitapta Nazarbayev'in Türk dünyasındaki rolü, Türkiye ile olan ilişkilere bakış açısının yer aldığını söyledi.
Kitapta, Türk halkının Nazarbayev'e olan ilgi ve beğenisini de anlattığını dile getiren Zorlu, "Kitabın Kazakça yayımlanmasının ikili ilişkilere mütevazı katkı olacağına inanıyorum." dedi.
Nazarbayev'in 1991'de Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına seçildiği gün olan 1 Aralık, 2012'den bu yana ülkede Birinci Cumhurbaşkanı Günü olarak kutlanıyor.
Bu yıl 79'uncu yaşını kutlayan Nazarbayev, ülkeyi 28 yıl yönettikten sonra martta görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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