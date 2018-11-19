Kazakistan'da "Türk Dünyasının Manevi Yenilenmesi" Konferansı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Kazakistan'ın Türkistan eyaleti Valisi ve ülkesinin eski Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Türkistan'ın Türkoloji uzmanlarının ilgisini çeken önemli bir kent olduğunu belirterek, "Bizler hem Türkistan'ı hem de Hoca Ahmet Yesevi'yi tüm dünyaya tanıtmaya ve dünya halklarını şehrimizde ağırlamaya hazırız. Bunun için altyapı çalışmalar devam etmektedir." dedi.Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde "Kutsal Türkistan ve Türk Dünyasının Manevi Yenilenmesi" temalı uluslararası konferans düzenlendi.TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin başkanlığında yapılan konferansa Tüymebayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) eski Genel Sekreteri Halil Akıncı'nın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Hindistan ve diğer ülkelerden Türkoloji uzmanları ve Kazakistan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri katıldı.Tüymebayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in haziran ayında Türkistan eyaletinin oluşturulması ve eyalet merkezinin de Türkistan kenti yapılması ile ilgili kararının Türkistan kentinin gelişmesine ve Türk dünyasının manevi derinleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.Türkistan'ın Türkoloji uzmanlarının ilgisini çeken önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Tüymebayev, "Bizler hem Türkistan'ı hem de Hoca Ahmet Yesevi'yi tüm dünyaya tanıtmaya ve dünya halklarını şehrimizde ağırlamaya hazırız. Bunun için altyapı çalışmalar devam etmektedir." dedi.Türk Konseyi eski Genel Sekreteri Akıncı, Türk dünyası arasında iş birliğinin artması için önce Türk kimliğinin ne olduğunu Türklerin kendilerinin anlamaları ve diğerlerine anlatması gerektiğini belirterek, "Türk kimliğinin çeşitli yönleri var ama en önemlisi manevi yönüdür." diye konuştu.Türklerin 12-13. asırlarda Orta Asya'da dünyaya öncülük etmelerinin sonucu olarak bugün çağdaş medeniyete erişmek istediğini kaydeden Akıncı, "Türk her zaman için en modern, en çağdaş bilime ortak olmak arzusundadır. Arada büyük bir ara bırakıldı ama artık şimdi başladı ve Türk dünyasının örgütlenmesi konusunda önemli örgüt Türk akademisidir." ifadelerini kullandı.TWESCO Başkanı Kıdırali, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Türkistan fikrini desteklemek ve "Türk dünyasında manevi yenilenmeyi" gerçekleştirmek üzere eylülde Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde verilen talimatları hayata geçirmek amacıyla konferansı düzenlediklerini bildirdi.Üç oturumdan oluşan konferansta, Türk dünyasının kutsal mekanları, şahsiyetleri, Türk dil ve alfabeleri konuları tartışıldı.Ahi Evran Üniversitesi öğretim görevlisi, Orta Asya uzmanı Kürşad Zorlu, "Atatürk ve Türk dünyası" başlıklı konuşmasında Atatürk'ün Türk dünyası için manevi ve fikir anlamında bir çimento görevi üstlendiğini ve Türk dünyasının birbirini anlamasında köprü olduğunu belirtti.Atatürk'ün 1931'de Gagauz Özerk Yeri'ne öğretmen gönderip oradan da öğrenci getirdiğini hatırlatan Zorlu, "Yıllar sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz'a gitti ve oradaki Türklerin diğer Türk halklarıyla iletişiminin artması çağrısında bulundu. Yaklaşık 80 yıl sonra hala Atatürk ve onun fikirleri tüm Türk dünyasını aydınlatmaya devam edecektir." dedi.Konferans çerçevesinde katılımcılara TWESCO tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yılı ile Kazak şair Magcan Cumabayev'in doğumunun 125. yılı ve diğer etkinliklere sağladığı katkılardan dolayı Vilhelm Thomsen madalyaları takdim edildi.Ayrıca Türk dünyasıyla ilgili önemli haber ve yorumlar yayımlayan basın mensuplarına da TWESCO'nun basın ödülleri verildi.Konferans, TWESCO ile Türkistan eyaleti arasında iş birliğine dair anlaşma mutabakat zaptının imzalanmasıyla sona erdi.