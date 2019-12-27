Haberler » Dünya » Kazakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 15'e çıktı - Haberler

Kazakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 15'e çıktı

Kazakistan'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.

27.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:51 Kazakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 15'e çıktı

'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düştü. Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçaktakileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer kazada şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini; 8'i çocuk 66 kişinin de hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00'de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Almatı Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, kaza nedeniyle sefer saatlerinde bir değişiklik olmadığı ve havaalanının normal şekilde hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.



Kazakistan, Almatı, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

10:53   Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı - Haberler
10:52   ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü - Haberler
10:50   Köy evinde 40 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı - Haberler
10:50   Ukrayna'da yasa dışı çalışan akaryakıt istasyonlarına operasyon - Haberler
10:48   Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
09:15   Gündemi sarsacak iddia: İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanı adayı olmak - Haberler
27.12.2019 10:59:12