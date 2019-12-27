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Kazakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 15'e çıktı (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)

Kazakistan'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.

27.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:51 Kazakistan'da uçak kazası: Ölü sayısı 15'e çıktı (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)

'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düştü. Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçaktakileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer kazada şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini; 8'i çocuk 66 kişinin de hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00'de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Almatı Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, kaza nedeniyle sefer saatlerinde bir değişiklik olmadığı ve havaalanının normal şekilde hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların sedyeyle taşınması

-Kazadan kurtulan bir kişinin hastanedeki görüntüsü

Enkazdan görüntü,

Bina ile birleşmiş uçak enkazı

Ekiplerin çalışmaları,

Çevreden görüntü



Kazakistan, Güncel

Kaynak: DHA

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