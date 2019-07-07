07.07.2019 12:36
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Kazakistan'da Ulusal Dombıra Günü kutlanıyor

Kazakistan

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Ulusal Dombıra Günü" yüzlerce müzisyenin geleneksel müzik aleti dombırayı toplu şekilde çalmasıyla kutlandı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Ulusal Dombıra Günü" yüzlerce müzisyenin geleneksel müzik aleti dombırayı toplu şekilde çalmasıyla kutlandı.
Kazak Yeli meydanında düzenlenen kutlama törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkılova'nın yanı sıra yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende yüzlerce müzisyen toplu şekilde dombıra ile Kazak halk ezgilerini çaldı, dombıra eşliğinde şarkılar söylendi ve dans gösterileri yapıldı.
Alanda kurulan geleneksel çadırlarda Kazak müzik aletleri sergilendi, dombıra eğitimleri verildi.
Tokayev, törende yaptığı konuşmada, bu günü kutlama amacının ulusal maneviyata hürmet ve ortak değeri canlandırmak olduğunu belirterek, "Halkımızın geleneksel sanata ilgisi artıyor. Ulusal Dombıra Günü bunun göstergesidir." dedi.
Dombıranın her Kazak'ın ruhunu yükselten hazine olarak kalmasına işaret eden Tokayev, "Atalarımızdan kalan asıl mirasımız dombırayı korumalıyız, ona değer vermeliyiz." ifadesini kullandı.
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçen yıl aldığı kararla temmuzun ilk pazar günü ülkede Dombıra Günü olarak kutlanıyor.
Telli bir çalgı dombıra, Kazaklar ve diğer Türk halklarının geleneksel müzik aleti olarak biliniyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

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