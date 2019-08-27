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Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı

NUR Kazakistan'da, hava savunma ve havacılık sistemlerinin kullanıldığı uluslararası askeri tatbikat "Askeri İşbirliği 2019" başladı.

27.08.2019 14:58 Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı
NUR Kazakistan'da, hava savunma ve havacılık sistemlerinin kullanıldığı uluslararası askeri tatbikat "Askeri İşbirliği 2019" başladı.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya hava kuvvetleri birliklerinin katıldığı tatbikatın Karaganda eyaletindeki Sarışagan askeri tatbikat sahasında başladığı belirtildi.
Tatbikatta bu üç ülkenin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, askeri birliklerin, roket sistemlerinden ateş açma, gece ve gündüz saatlerinde havadan imha etme araçlarının kullanımıyla uçuş ve diğer taktikleri uyguladıkları ifade edildi.
Açıklamada, tatbikatın aynı zamanda Rusya'nın Aşuluk tatbikat sahasında da yapıldığı aktarıldı.

Kazakistan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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