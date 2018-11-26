Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Astana Küresel Entegrasyon, Güvenlik ve Barış Merkezi" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi.Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in başkanlık ettiği konferansa Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmayilov, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafat Asgarov, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asel Koduranova'nın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkelerden milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde ülkesinin modern ve hukuki tabanının oluşturulduğunu belirterek, "Kazakistan, modern dünyanın dinamik ekonomisi olan ülkeler arasında yer aldı. Ülkenin yatırım çekiciliği arttı. Bunun sonucu son 20 yılda ülkeye 300 milyar dolardan fazla yatırım geldi." dedi.Kazakistan'ın 27 yılda küresel entegrasyon, güvenlik ve barış merkezi haline geldiğine dikkati çeken Nigmatulin, ülkesinin ayrıca küresel ekonomik girişimlerin tartışıldığı ve siyasi kararların alındığı bir platform olduğunu söyledi."Türk Konseyinin geliştirilmesi için çabalıyoruz"Abdrahmanov da Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in eylül ayında Kırgızistan'da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) zirvesinde konseyin faaliyetinin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik bazı önerilerde bulunduğunu hatırlatarak, "Türk Konseyinin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi için tüm çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu."Önceliklerimizi konuşuyoruz"TBMM Başkanvekili Şentop, konferans çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada geleceğe yönelik perspektiflerimizi, önceliklerimizi konuşuyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye ile Kazakistan cumhurbaşkanları ve meclis başkanları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çizilen ufuğun önemini vurgulayan Şentop, "Kazakistan, Türk coğrafyasının en doğusundaki, Türkiye ise en batıdaki ucu. Dolayısıyla bu büyük coğrafyayı birleştirdiğimiz zaman Kazakistan ile Türkiye yan yana geliyor. Bu bakımdan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler coğrafyanın en önemli kilit ilişkileridir." dedi.Cevheri de Kazaklar ile Türklerin bir babanın evlatları olduğunu söyleyerek, "Farklı coğrafyalarda olsak da aynı manevi duyguları paylaşıyoruz, aynı kökten geliyoruz. Parlamentolar arası iş birliği bu noktada çok önemli. Sıkı iş birlikleri her iki ülkenin, özellikle demokrasinin gelişmesi noktasında çok önemlidir çünkü parlamentolar o ülkenin kalbidir." diye konuştu.Parlamentonun güçlü olmasının o ülkenin özellikle demokrasi içinde kalkınması noktasında önemli olduğunu dile getiren Cevheri, bu konuda Türkiye'nin zengin bir tecrübesi olduğunu kaydetti.Cevheri, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana çok ciddi gelişme gösterdiğine işaret ederek, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici başkanı olmasının önemini vurguladı.Cevheri ayrıca, Türkiye ve Kazakistan parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için ciddi çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.