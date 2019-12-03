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Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

03.12.2019 05:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 05:38Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

NUR 'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 50 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "07.56 itibarıyla kaza yerinde 4 ölü bulundu, otobüsten 15 yaralı çıkarıldı." denilirken, ayrıca kurtarma çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.


Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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