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Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 28 yaralı

NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

03.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:38Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 28 yaralı
NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 36 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Ölü sayısı 8'ye, yaralı sayısı 28'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı İdari Polis Komitesi Başkanı Janat Abdrahmanov, kazaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste yabancı ülke vatandaşlarının olmadığını belirterek, "Hepsi işe giden petrol şirketi çalışanları, Kazakistan vatandaşlarıydı." dedi.
Abdrahmanov, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

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