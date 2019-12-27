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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı

NUR Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

27.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:22 Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı
NUR 'ın kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Kazakistan, Almatı, Güncel

Kaynak: AA

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