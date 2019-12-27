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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 ölü, 66 yaralı

NUR Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

27.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:34 Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 ölü, 66 yaralı
NUR 'ın kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Bek Air Havayollarına ait uçağın Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu.
Diğer yandan, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Sivil Havacılık Komitesinin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.

Kazakistan, Almatı, Güncel

Kaynak: AA

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