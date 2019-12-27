Haberler » Güncel » Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı - Haber

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

NUR Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

27.12.2019 07:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:18 Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı
NUR 'ın kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kazakistan, Almatı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:32   Kazakistan'da yolcu uçağı düştü çok sayıda ölen var - Haber
07:18   Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı - Haber
07:17   Başkentte çevreyolunda uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı - Haber
07:14   Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti - Haber
07:12   ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk silahlı saldırı sonucu öldü - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
27.12.2019 07:39:17