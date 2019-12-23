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Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi

Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildiVIDEO YOKKazakistan, (DHA)- Kazakistan'da bir hafta önce 39 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

23.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:49 Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi
'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi
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Kazakistan, (DHA)- Kazakistan'da bir hafta önce 39 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurtarma ekipleri yolu ancak 1 hafta sonra açıp araçları kaldırabildi.
Ülkenin Aktöbe şehri bölgesinde geçen hafta meydana gelen zincirleme kazada 39 araç birbirine girdi. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, kazada henüz kimliği tespit edilememiş 2 de Türk TIR şoförünün yaralandığı belirtildi. Kazak polisi tipi nedeniyle kazanın meydana geldiği yere bir hafta sonra ulaşabildi. Kazada arkadaşı yaralanan bir kişi de arkadaşının aracının kaldırılmasına yardıma gitmek için gittiği yere tipi nedeniyle bir hafta sonra ulaşabildi. Kayda alınan görüntülerde, kaza yapan bazı araçlardaki hasar kameraya yansırken bazı araçların da takla atmış olduğu görüldü.
Öte yandan, polis yaptığı açıklamada, - 50'leri bulan hava ve tipi nedeniyle vatandaşlara yardım etmekte zorlanıldığını ve bu bölgeye seyahat edilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca, bu bölgeye seyahat etmesi gerekenlere de tek başına seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Kazakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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