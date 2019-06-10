Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma
, Kazakistan
'da Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.
Kazakistan'da yüzde 77,4 oranında katılımla yapılan seçimleri gözlemleyen TÜRKPA ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) heyetleri basın toplantıları düzenledi.
Uçma, Kazakistan'da yedi adayın katıldığı seçimde rekabet ortamının oluşturulduğunun ve kadın aday Danyia Yespayeva'nın katılımıyla cinsiyet eşitliğinin gelişimine yönelik önemli bir adım atıldığının gözlemlendiğini belirtti.
Seçim günü gözlem heyetinin Nur Sultan, Almatı
, Çimkent ve Türkistan dahil 4 şehirde seçim bölgelerini ziyaret ederek oylamanın tüm aşamalarını izlediğini ifade eden Uçma, "Oyların kullanılması ve sayımı sırasında partilerin ve diğer gözlemcilerin oyların kullanımı ve sayımını izlediği görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma günü ülke genelinde huzurlu bir ortamda gerçekleşmiştir." dedi.
Uçma, Merkez
Seçim Kurulu tarafından verilen bilgiye göre seçimlere katılım oranının yüzde 77,4 olduğuna dikkati çekerek, yüksek katılım düzeyi bulunduğunu söyledi.
Seçimleri binden fazla gözlemcinin izlemesinin seçimlerin uluslararası standartlara uygun yapıldığının teminatı olduğuna işaret eden Uçma, "Kazakistan makamlarının tüm vatandaşlarına anayasal hakları olan oy kullanma ve iradelerini özgürce beyan etmeleri için gereken ortamı sağladığı görülmüştür." diye konuştu.
Uçma, TÜRKPA seçim gözlem misyonu tarafından seçim sürecinin teknik yönlerinin iyi organize edildiğinin müşahede edildiğini söyleyerek, seçimlerin huzurlu ve sakin ortamda düzenlendiğini tespit ettiklerini dile getirdi.
Seçimlerde ülke yasalarına, siyasal objektiflik ve şeffaflık ilkelerine riayet edildiğinin de gözlemlendiğini kaydeden Uçma, "Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiği tespit edilmiş, anayasaya ve uluslararası ilkelere uygun olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.
"Seçimin şeffaf ve rekabetçi ortamda geçtiğini teyit ediyoruz"
Türk Konseyi Genel Sekreter
Yardımcısı ve Nur Sultan Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Gismat Gözalov da halkın özgürce oy kullanabilmesi için tüm idari önlemlerin alındığına işaret ederek, "Kanunlarına uygun olarak tüm yerel ve uluslararası gözlemcilerin tarafsız şekilde çalışması için gereken tüm imkanlar sağlandı. Seçimlere milli ve uluslararası gözlemcilerin katılması seçim sürecinin şeffaflığını ve meşruiyetini güçlendiriyor." dedi.
Seçim sayım sürecinin de kanunlar çerçevesinde yapıldığını söyleyen Gözalov, seçim sonuçlarını etkileyen ciddi teknik sorunların gözlemlenmediğini aktardı.
Gözalov, engeller için seçim merkezlerine erişim veya mobil sandıklar gibi tüm imkanlarının sağladığını kaydederek, seçim sonuçlarını etkileme girişimlerinin gözlemlenmediğini, tüm seçim merkezlerine ve tüm bilgilere erişim sağlandığını belirtti.
Seçimlere katılım oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Gözalov, "Türk Konseyi gözlem misyonu erken seçimlerin açık, şeffaf ve rekabetçi ortamda geçtiğini teyit ediyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
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