Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konsey) Genel Sekreter
Yardımcısı Gismat Gözalov, Kazakistan
'da 9 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla geçeceğinden umutlu olduklarını söyledi.
Gözatov ve beraberindeki heyet, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemlemek için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Merkez
Seçim Komisyon Başkanı Berik İmaşev ile görüştü.
İmaşev, görüşmede, Türk Konseyi gözlemcilerinin seçime süreci hakkında bilgi verdi.
Gözalov, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Konseyinden gözlemcilerin Nur Sultan ve Almatı
kentlerinde bulunduğunu belirterek, dün bazı adaylarla görüştüklerini ve seçim kampanyasında herhangi bir kanun ihlali gözlemlemediklerini kaydetti.
Seçimden birgün sonra 10 Haziran'da yapılacak basın toplantısında süreci değerlendirecekleri bilgisini veren Gözalov, "Seçimlerin başarıyla geçeceğinden umutluyuz." dedi.
Gozalov, Türk Konseyinin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in inisiyatifiyle kurulduğunu hatırlatarak, Kazakistan'ın konseyin aktif üyesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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