Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada

Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Bek Air Havayollarına ait uçağın Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu. Diğer yandan, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Sivil Havacılık Komitesinin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.

"BU BİR MUCİZE"

Kazakistan uçak kazasının yerleşim yerinde oluşturduğu enkazdan geriye kalan molozların arasından, küçük bir bebeğin sağ olarak kurtarıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde görevliler tarafından bir battaniyeye sarılan küçük bebek, acil bir şekilde ambulansa götürülüyor. Duruma tanıklık eden çevredekiler ise, "Bu bir mucize" yorumlarında bulundular.

KAZAKİSTAN'DA ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı kentinde bugün yaşanan uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti. Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

TÜM SUÇLULAR AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Kaza ile ilgili Başbakan Askar Mamin başkanlığında komisyon kurulduğunu kaydeden Tokayev, "Tüm suçlular ağır bir şekilde kanuna uygun olarak cezalandırılacak." ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ülke genelinde "ulusal yas günü" ilan etti.

15 ÖLÜ, 66 YARALI

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı bildirildi. Daha öncede sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı ve 66 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, kazanın "pilot hatası" veya "teknik sorun" kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, bugün sabah Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğünü, uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.