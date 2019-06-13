Kazakistan'daki seçim protestoları

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NUR Kazakistan'da 9-10 Haziran'da yapılan izinsiz seçim protestolarında gözaltına alınan 670 kişiden 180'inin hala tutuklu olduğu bildirildi.Kazakistan Başsavcılığı Toplumsal Çıkarları Koruma Hizmeti Müdürü Saparbek Nurpeyisov, düzenlediği basın toplantıda, 9-10 Haziran'da başkent Nur Sultan ve Almatı'da düzenlenen izinsiz gösterilerde 670 kişinin tutuklandığını, 115 kişinin para cezasına çarptırıldığını ve 172 kişiye de uyarı verildiğini belirtti.Başsavcılığın, defalarca gösterilerin kabul edilmez olduğu yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Nurpeyisov, "Buna rağmen bazı kişiler, kışkırtılarak başkentte ve diğer şehirlerde gösteriler düzenledi, polise saldırdı. Sonuçta 3 polis hafif yaralandı ancak polis özel araçlar kullanmadı." dedi.Nurpeyisov, protestolar nedeniyle gözaltına alınan 670 kişinin çoğunun ceza sürelerinin azaltılarak serbest bırakıldığını, bugün de 63 kişinin tahliye edileceğini bildirerek, 6 ila 15 gün hapis cezası alan 180 kişinin ise tutukluluk halinin devam edeceğini söyledi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün Başsavcı Gizat Nurdauletov ile yaptığı görüşmede, tutukluların sayısı ve suç derecesinin netleştirilmesi gerektiğini ve tesadüfen protesto yerlerinde bulundukları halde tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kojayev, ülkede aşırıcı örgüt ilan edilen ve mahkeme tarafından yasaklanan Kazakistan'ın Demokratik Seçimi (DVK) hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce kişinin meydanlarda toplandığını belirterek, DVK'nin amacının cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini boykot etmek olduğunu kaydetmişti.Kojayev, protestolarda yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Fransa'da yaşayan DVK hareketi lideri Muhtar Ablyazov, sosyal medyadan Kazakistan'daki DVK destekçilerini sokağa çıkarak seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.