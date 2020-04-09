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Kazakistan'daki Türkler, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

NUR Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden kişilere yardımda bulundu.

09.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:58
Kazakistan'daki Türkler, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
NUR Kazakistan 'da yaşayan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden kişilere yardımda bulundu.
Ülkede yaşayan Türkler, "Benim Yarım Türk" (BYT) sosyal medya grubu üzerinden organize olarak, yaşadıkları şehirlerde salgın nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.
BYT'nin kurucusu Serdar Çetinkaya , AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan karantina sonucu işletmelerin kapandığına işaret ederek, "Karantina süresinin uzamasıyla bazıların zor duruma düştüğünü gözlemledik." dedi.
Kendisinin de Kazakistan hükümetinin "Biz Birlikteyiz" kampanyasına destek amacıyla BYT grubu üyelerine yardım çağrısı yaptığını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Türkler ve Türk dünyasından üyelerin de olduğu bu grup üzerinden organize oluyoruz. Yardım çağrıma çok güzel tepkiler geldi. Almatı şehrinde ihtiyaç sahiplerine 100'e yakın yardım paketi ulaştırdık. Grup üyelerimiz yaşadıkları şehirlerde yardımlar dağıttı. Kazak kardeşlerimiz de destek verdi."
Çetinkaya, yardım çağrısı üzerine Kazakistan'da un üreten bir Türk firmasının da 50 ton un desteği verdiğini aktardı.
Kazakistan'da uzun zamandır yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Burası ata yurdumuz. Bizim ırkımız, dilimiz bir. Zor günlerde hepimiz mutlaka birbirimizin elinden tutmak, beraber ayağa kalmak zorundayız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Çetinkaya, Güncel
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