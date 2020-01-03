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Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı.

03.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:21 Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın sürüklenme anları

Kaza sonrası görüntüler



Kazakistan, Almatı, Güncel

Kaynak: DHA

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