Haberler » Güncel » Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haber

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandıKazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı.

03.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:35
'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Kazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.
Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:30   Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi - Haber
12:30   DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
12:30   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz" - Haber
12:30   Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin 15 Temmuz davasında karar - Haber
12:30   Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:33:03