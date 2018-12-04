Kazakistan'dan ABD'ye "Astana Süreci" Tepkisi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı
Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, ABD
'nin Astana
sürecinin başarısızlığa uğradığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Astana sürecinin misyonunun hakkını tamamen verdiğini düşünüyoruz." dedi.
Smadiyarov, düzenlediği basın toplantıda bir gazetecinin ABD'den son dönemde gelen Astana eleştirilerini anımsatması üzerine, "Astana sürecinin misyonunun hakkını tamamen verdiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Astana anlaşmaları çerçevesinde Suriye
'de oluşturulan gerginliği azaltma bölgelerinin durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunduğuna dikkati çeken Smadiyarov, İdlib
'de hayatın normale dönmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını vurguladı.
Smadiyarov, "Bunun için garantör ülkeler yakın iş birliği içinde." dedi.
Astana sürecinin çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesini sağladığına işaret eden Smadiyarov, 28-29 Kasım'daki son toplantıda alıkonulanların serbest bırakılması için verimli görüşmeler yapıldığını anımsattı.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili Soçi
ve Astana müzakerelerinin devam etmesinin anlamının kalmadığını söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de 29 Kasım'daki açıklamasında, Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürmüştü.
Dışişleri Bakanlığı,Kazakistan,Astana,Amerika Birleşik Devletleri
04 Aralık 2018 Salı 14:10