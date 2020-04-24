Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:31
Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı
Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na inen uçakla yurda gelen 164 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.
Karantinaya alınan 164 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Balıkesir, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haberler
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon’da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ’da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
New York’ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
’Düşman kardeş’in Kim’den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Haberler››Güncel››Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:58: İzmir'e Katar'dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) - Haber 01:52: Malatya'da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi - Haber 01:48: 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu - Haber 01:46: Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı - Haber 01:45: Şehzadeler'de et restoranında yangın - Haber 23:59: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haberler 22:38: Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı - Haberler 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber