Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

12.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:29
Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında, yurt dışındaki vatandaşları tahliye etme çalışması sürüyor. Bu kapsamda bugün Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Diyarbakır Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilip, otobüslerle 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na getirilen 220 vatandaş, yurdun önünde davul zurnalarla karşılandı. Kazakistan’dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Halid Bin Velid, Kazakistan, Diyarbakır, Güncel, Haber

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