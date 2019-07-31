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Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

NUR Kazakistan'dan 198 kişilik ilk hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı bildirildi.

31.07.2019 13:26 Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı
NUR Kazakistan'dan 198 kişilik ilk hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı bildirildi.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 198 kişilik hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı belirtilerek, bu yıl belirlenen kotaya göre 3 bin 200 Kazakistan vatandaşının kutsal toprakları ziyaret edebileceği ifade edildi.
Açıklamada, hac kafilelerinin taşınmasının Kazak ile Suudi Arabistan havayolları şirketlerince gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
Kazakistanlı Müslümanların kutsal topraklara ziyaretlerinin 30 Temmuz-23 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen açıklamada, Cidde ve Medine şehirlerinde Kazak hac kafilelerine kesintisiz sağlık hizmeti verecek yerlerin oluşturulduğu aktarıldı.

Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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