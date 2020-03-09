Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı
NUR Kazakistan, petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı geliştirme kararı aldı.
09.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:50
NUR Kazakistan , petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı geliştirme kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kabine üyeleriyle küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine etkisine yönelik acil bir toplantı yaptığı belirtildi.
Tokayev'in, toplantıda "Acil Müdahale Karargahı" oluşturma talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, "Krize karşı eylem planı geliştirilecek. Özellikle büyük firmalarda istihdamı desteklemekle ilgili özel plan hazırlandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, cumhurbaşkanının bütçe giderlerinin azaltılması, bazı bölgelerde istihdamın artırılması, para ve mali piyasa istikrarının sağlanması, bütçenin optimize edilmesi konularına dikkati çektiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, sosyal medyadaki açıklamasında, "Devlet, tüm yükümlülüklerini tamamen yerine getirecektir, ek iş yerleri oluşturulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkenin milli para birimi tengenin değer kaybettiği gözlemlendi. Kazakistan Milli Bankası, ülkedeki mali duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara gerilemiş, böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetmişti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kabine üyeleriyle küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine etkisine yönelik acil bir toplantı yaptığı belirtildi.
Tokayev'in, toplantıda "Acil Müdahale Karargahı" oluşturma talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, "Krize karşı eylem planı geliştirilecek. Özellikle büyük firmalarda istihdamı desteklemekle ilgili özel plan hazırlandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, cumhurbaşkanının bütçe giderlerinin azaltılması, bazı bölgelerde istihdamın artırılması, para ve mali piyasa istikrarının sağlanması, bütçenin optimize edilmesi konularına dikkati çektiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, sosyal medyadaki açıklamasında, "Devlet, tüm yükümlülüklerini tamamen yerine getirecektir, ek iş yerleri oluşturulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkenin milli para birimi tengenin değer kaybettiği gözlemlendi. Kazakistan Milli Bankası, ülkedeki mali duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara gerilemiş, böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetmişti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kazakistan'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı eylem planı
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ekonomi
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