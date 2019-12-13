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Kazakistan ekonomisi 11 ayda yüzde 4,4 büyüdü

NUR Kazakistan'ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) bu yılın 11 aylık döneminde yüzde 4,4 arttı.

13.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:14Kazakistan ekonomisi 11 ayda yüzde 4,4 büyüdü
NUR 'ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) bu yılın 11 aylık döneminde yüzde 4,4 arttı.
Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdiği belirtilirken "2019 Ocak-Kasım döneminde GSYH'deki büyüme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4'lük artış kaydetti." değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, inşaat sektöründe yüzde 12,1, ticarette 7,5, ulaştırmada 5,6, imalat sektöründe 16,6, makine-inşaatta ise yüzde 19,2'lik yükseliş görüldüğüne dikkat çekilirken; hafif sanayinin yüzde 16.6, demir dışı metal üretiminin yüzde 6.8, sanayinin yüzde 3.6, iletişim hizmetlerinin de yüzde 4.7 büyüdüğü vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Milli Fon Sermayesi'nin yüzde 4,3 artarak 60,5 milyar dolara ulaştığı, kamu bütçe gelirinin de yüzde 17,6'lık artışla 9 trilyon 595 milyar tenge (24 milyon dolar) seviyesine ulaştığının altı çizildi.

Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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