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Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bu yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüğünü bildirdi.

14.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:04
Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü
NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bu yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüğünü bildirdi.
Mamin,"online" yapılan sosyal-ekonomik gelişme ve 2020 Ocak-Mart dönemi bütçesinin değerlendirilmesinin gündem olarak ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.
Bu yılın ocak-mart aylarında gayri safi yurtiçi hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüdüğünü belirten Mamin, "Ana sermayeye yatırım yüzde 5,1 arttı. Döviz rezervleri 30 milyar dolara, Ulusal Fonun sermayesi 57,5 milyar dolara ulaştı." dedi.
Mamin, ülkenin ana sektörleri olan madencilikte yüzde 5, imalatta yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 11,7, makine üretiminde ise yüzde 30,4 büyüme kaydedildiğini aktardı.
Başbakanı Mamin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların mali, ulaştırma ve hizmet sektörlerinde düşüşe neden olduğunu da kaydetti

Kaynak: AA

Etiketler: Askar Mamin, Kazakistan, Güncel
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