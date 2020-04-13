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Kazakistan, günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacak

NUR Kazakistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yapılan anlaşma kapsamında günlük petrol üretimi 390 bin varil azaltacak.

13.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:44
Kazakistan, günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacak
NUR Kazakistan , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yapılan anlaşma kapsamında günlük petrol üretimi 390 bin varil azaltacak.
Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, üretim kısıntısı kararının sadece petrol piyasasında değil tüm dünyadaki zor durumdan kaynakladığı aktarıldı.
OPEC+ anlaşması çerçevesinde 2 aylık süreyle günlük petrol üretimin 390 bin varil azaltılacağı belirtilen açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkelerde petrole talep düştü. Bu nedenle OPEC'in üretimde toplu bir azaltma önerisi makul ve zamanında yapılmış görünüyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Bakanlık tarafından petrol üretiminin azaltılmasıyla ilgili senaryonun oluşturulduğu da kaydedildi.
Dün, OPEC ve OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu kapsamda, OPEC üyesi olmayan ve yılda 90 milyon tona yakın petrol üreten Kazakistan, salgın nedeniyle bu yıl petrol üretim hedefini 4 milyon ton azaltarak 86 milyon ton olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Opec, Güncel
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