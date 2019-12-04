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Kazakistan heyetinden Rektör Prof. Dr. Kar'a ziyaret

Kazakistan Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Daire Başkanı Sultanov Azat ve beraberindeki heyet, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

04.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:50Kazakistan heyetinden Rektör Prof. Dr. Kar'a ziyaret
Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Daire Başkanı Sultanov Azat ve beraberindeki heyet, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kalkınma Ajansı, Niğde ve Nevşehir ticaret ve sanayi odaları iş birliğinde kente gelen Azat ile Türkistan, Çimkent ve Amatı eyaletlerinden iş insanlarının yer aldığı heyet, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kar, üniversite olarak bağları kuvvetlendirmek ve devamlılık sağlamak adına Türk dünyası ülkeleriyle sürekli iş birliği içinde olduklarını belirtti.
Kazakistan'ın da bu bağlamda önemli bir ortak olduğunu ifade eden Kar, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.
Heyet başkanı Azat ise Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'nin önemli üretim potansiyelleri bulunduğuna dikkati çekerek, üniversitesi ve bölgeyle ilişkilerin artması için çaba sarf edeceklerini aktardı.

Kazakistan, Rektör, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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