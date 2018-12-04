Kazakistan İki Uydu Fırlattı

Kazakistan
, ABD
'nin Vandenberg hava üssünden iki uydu fırlattı.
Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayisi Bakanlığından yapılan açıklamada, KazSTSat ve KazSciSat-1 uydularının Falcon 9 roketiyle ABD'nin Vandenberg hava üssünden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, uyduların düşük yörünge uzay aracının tasarımı, montajı ve testi için teknolojilerin geliştirilmesi, iyonosferde bilimsel araştırmaların yapılması için kullanılacağı ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri,Kazakistan
04 Aralık 2018 Salı 09:35