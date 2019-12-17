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Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 54 arttı

NUR Kazakistan'ın Türkiye ile ticareti bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 (899 milyon 911 bin dolar) artarak, 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara ulaştı.

17.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:36Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 54 arttı
NUR 'ın ile ticareti bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 (899 milyon 911 bin dolar) artarak, 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara ulaştı.
Kazakistan Milli Bakanlığı İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, 2019 Ocak-Ekim döneminde iki ülke arasındaki ticaret 2018'in aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 2 milyar 554 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.
Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 1 milyar 878 milyon dolar seviyesinde tespit edilirken, ithalat 676 milyon 401 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Kazakistan, Türkiye'ye buğday, bakır, doğal gaz, petrol, alüminyum ve çinko ihraç ederken, Türkiye'den elektrik-donanım, makine, tekstil ve mobilya ithalatı gerçekleştiriyor.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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