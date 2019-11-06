Haberler » Güncel » Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

NUR Bu yılın ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 2 milyar 11 milyon dolar oldu.

06.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:36Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı
NUR Bu yılın ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 2 milyar 11 milyon dolar oldu.
Kazakistan İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, iki ülke arasında 2018 yılı ocak-ağustos döneminde 1 milyar 229 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kazakistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 494 milyon dolar olurken, ithalat 516 milyon dolar seviyesinde tespit edildi.
Kazakistan,Türkiye'ye buğday, bakır, doğalgaz, petrol, alüminyum ve çinko gibi ürünleri ihraç ederken,Türkiye'den elektrik donanımlar, makine, tekstil, mobilya ve diğer ürünleri satın alıyor.
Kazakistan'da 2 binin üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 Brezilya'da en az 250 kişinin öldüğü baraj kazası önlenebilirmiş
11:00 Taliban-Afgan diyalog toplantısı Çin'de yapılacak
10:59 Prof. Dr. Sönmez: Sporda nabız hızı verim için önemli
10:59 (Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN SÜRPRİZ KONUKLARI
10:55 Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:00:12