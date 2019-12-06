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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Ticaretimizin bu sene 3 milyar doları aşması...

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

06.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:02Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly:
'ın Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.
Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü" etkinliğine katılan Büyükelçi Saparbekuly, yaklaşık 40 şehirde okuyan yüzlerce Kazak öğrencinin Sakarya'da bir araya geldiğini belirtti.
Kazakistan ile Türkiye'nin her şeyden önce kardeş ülke olduklarına işaret eden Saparbekuly, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsattı.
Saparbekuly, iş birliklerinin Turgut Özal ile başladığını, Süleyman Demirel ile sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüksek düzeyde stratejik partnerlik çerçevesinde devam ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İlişkilerimiz siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel, eğitim ve uluslararası kuruluşlar nezdinde kardeşlere yakışan bir şekilde gelişmektedir. Ticaretimizin bu sene 3 milyar doları aşması bekleniyor. Karşılıklı yatırımlarımızda da büyük bir artış var. Kazakistan ve Türkiye, birçok bölgesel ve uluslararası konuda hemfikirdir, birbirlerine destek oluyor.
Önümüzdeki dönemde ekonomik, ticari ve ulaştırma alanındaki iş birliklerinin daha da hızlı gelişmesiyle siyasi, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerimiz daha da ivme kazanacaktır, destek bulacaktır."
Türk halkının ülkede yaşayan Kazak öğrencilere her zaman destek olduğunu ve yardım ettiğini anlatan Saparbekuly, teşekkürlerini iletti.
"Uluslararası öğrenci olmak için en iyi yerlerden bir tanesi Sakarya"
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da zenginlik olarak gördükleri uluslararası öğrencilerin kampüse değer kattığını söyledi.
Uluslararası öğrencilerin yaptıkları birçok etkinlikle kültürlerini tanıttıklarını, aynı zamanda da Türk gençlerinin ufkunu açtıklarını kaydeden Savaşan, "Bu tip faaliyetlerin tamamı bizim kampüsümüze değer katıyor. Sakarya Üniversitesi, uluslararası öğrenciler açısından en iyi destinasyona sahip üniversitelerden bir tanesi. Uluslararası öğrenci olmak için en iyi yerlerden bir tanesi Sakarya ve Sakarya Üniversitesi." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da katıldı.

Kazakistan, Sakarya, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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