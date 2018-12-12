Kazak Adırna Folklor ve Etnografya Müzik Topluluğu, Kazakistan
'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü vesilesiyle başkentte konser verdi.
Kazakistan'ın Ankara
Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde düzenlenen konsere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, TÜRKSOY Genel Sekreter
Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş
, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, yapılan kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini sağladığını belirterek, "Bu tür etkinlikler, birbirimizi yakından tanımaya vesile oluyor, kardeşliğimizi pekiştiriyor." dedi.
Kazak halkının, Türk tarihinin bir parçası olduğunu vurgulayan Saparbekulı, Türk medeniyetinin tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Kazakistan'ın hem Türkistan coğrafyası hem de bütün dünyaya katkılarının olduğuna işaret ederek, "Kazak ve Türkler, farklı beşiklerde büyümüş iki öz kardeştir." ifadesini kullandı.
Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, Kazak-Türk temaslarının kardeşlik, dostluk ve saygı üzerine kurulduğunu söyledi.
Konser, Kazak türkülerinin yerel enstrümanlar eşliğinde söylenmesiyle devam etti.
Ankara,Kazakistan
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:19