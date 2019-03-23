Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan Oldu

NUR- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kazakistan/' title='Kazakistan'>Kazakistan</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> Kasım Cömert Tokayev, başkent <a class='keyword' href='/astana/' title='Astana'>Astana</a>'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.</br><br><br> <a class='keyword' href='/kazakistan/' title='Kazakistan'>Kazakistan</a> Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.<br><br>Eski Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/nursultan-nazarbayev/' title='Nursultan Nazarbayev'>Nursultan Nazarbayev</a>'in 19 Mart'ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti. </br><br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/parlamento/' title='Parlamento'>Parlamento</a>, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.