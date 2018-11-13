Kazakistan'ın Ekonomisi Yüzde 4,1 Büyüdü

ASTANA (AA) – Kazakistan
Ulusal Ekonomi
Bakanı Timur Suleymenov, ocak-ekim aylarında ülke ekonomisinin yüzde 4,1 büyüdüğünü söyledi.
Bakan Suleymenov, Bakanlar Kurulu
toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın ocak-ekim aylarında ülke ekonomisindeki büyüme eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Gayri safi yurt içi milli hasılasındaki büyüme rapor döneminde (ocak-ekim) yüzde 4,1 oldu." dedi.
Ekonomik büyümenin temel faktörlerinin yüksek yatırım aktifliği, enflasyonun yavaşlaması ve ekonominin temel sektörlerindeki üretimin artması olduğunu dile getiren Suleymenov, yıllık enflasyonun oranının yüzde 5,3 olduğunu ve bunun son 3 yılın en düşük seviyesi olduğunu söyledi.
Suleymenov, yatırım talebinin emin adımlarla ilerlediğini, sabit sermayeye yatırımlarının yüzde 20,8 arttığını sözlerine ekledi.