"Kazakistan'ın FETÖ'nün faaliyetlerine son vereceğini umuyoruz"

NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın zamanda Kazak makamlarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşılarının iadesini yapacağına, mal varlıklarını donduracağına ve medya uzantılarının faaliyetlerine son vereceğine inandığını söyledi.Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi, FETÖ ile etkin mücadele konuları ele alındı.Şentop, burada yaptığı konuşmada, tarihi kardeşlik bağlarından güç alan stratejik ortaklık düzeyindeki iş birliğinin gelecek yıllarda her alanda daha da güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.FETÖ'nün Türkiye'de olduğu gibi faaliyet gösterdiği başka ülkelerde de ciddi milli güvenlik riski teşkil ettiğine dikkati çeken Şentop, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.Şentop, terör örgütünün gerçek niyetinin ülkelerde siyasi iktidarları ele geçirmek olduğuna işaret çekerek, "Bu sebeple sadece Türkiye için değil dost ve kardeş Kazakistan için de bu örgütün bir tehdit olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada yakın zamanda Kazak makamlarınca FETÖ elebaşılarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.FETÖ ile mücadele konusunda birçok ülkenin harekete geçtiğini söyleyen Şentop, "Kazakistan'da da gecikmeden tedbir alınması beklentimizi vurgulamak isterim." dedi.Şentop, Nigmatulin'i gelecek yıl 23 Nisan'da yapılacak TBMM kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinliğine davet etti.Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin de ülkesinin Türkiye ile her alanda iş birliğini geliştirdiğini vurgulayarak, "Yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye olan bağlılığını teyit etmiştir. Ülkelerimiz arasında iş birliği gelişmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.