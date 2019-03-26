Kazakistan'ın Karalamkas Petrol Sahasında Yangın Çıktı

Kazakistan'ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı.
Kazakistan'ın acil durum komitesinden bildirilen habere göre, dün Kazakistan'ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı. Yangın yerel saat 07: 10'da bildirilen yangın 900 metrekareyi kapladı.
Yangını söndürmek için 14 kişi ve 4 araç kullanıldı. Olayda, kurban veya zayiat olmadığı bildirildi. Saha MangistauMunaiGas şirketi tarafından işletilmektedir.
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Kazakistan, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com