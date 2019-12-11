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Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu

NUR Kazakistan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 2019 İnsani Gelişme Raporunda 50. sırada yer aldı.

11.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:10Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu
NUR , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 2019 İnsani Gelişme Raporunda 50. sırada yer aldı.
UNDP Kazakistan Temsilcisi Yakup Beris, düzenlediği basın toplantıda, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Orta 'da bazı ülkelerin insani gelişme seviyesinin önemli ölçüde arttığını söyledi.
Kazakistan'ın, insani gelişme endeksinde 189 ülke içinde 50. sırada yer alarak insani gelişme seviyesi yüksek ülkeler grubuna girdiğini belirten Beris, 1990 ve 2018 yılları arasında ülkenin insani gelişme endeksinin yüzde 18,5, gayrisafi yurt içi hasılasının ise kişi başına yüzde 61,8 arttığını vurguladı.
Beris, raporda, 28 yılda Kazakistan'da ortalama yaşam süresinin 3,7 yıl, eğitim süresinin 2,9 yıl arttığının ifade edildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Kazakistan, Asya, Güncel

Kaynak: AA

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