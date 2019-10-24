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Kazakistan, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 25. sırada

NUR Kazakistan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 190 ülke arasında 25.sırada yer aldı.

24.10.2019 09:08Kazakistan, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 25. sırada
NUR Kazakistan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 190 ülke arasında 25.sırada yer aldı.
Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, geçen yıla göre, 3 basamak yükselerek 25.sırada yer alarak, İzlanda, Avusturya, Rusya ve Japonya'yı geride bıraktığı belirtildi.
Kazakistan'ın bu yükselişinin, kanunların reformu, ruhsat sisteminin iyileştirilmesi, iş yapma prosedürlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili sistemli çalışmaları sayesinde mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, "Kazakistan, iş dünyasının geliştirilmesi için imkanları iyileştirme çalışmalarına devam edecek." denildi.
Kazakistan, geçen yıl İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 28.sıradaydı.

Dünya Bankası, Kazakistan, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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