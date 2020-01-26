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Kazakistan, koronavirüs salgını nedeniyle Çin sınırındaki faaliyetini durduracak

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi Kazakistan kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı.

26.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:42Kazakistan, koronavirüs salgını nedeniyle Çin sınırındaki faaliyetini durduracak
NUR , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi Kazakistan kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı.
Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Askar Mamin, koronavirüsün ülkede yayılmasını önleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu çerçevede Başbakan Mamin, sınır geçiş noktalarında kontrolün güçlendirilmesi ve Çin'den gelen yolcuların tıbbi gözetime tabi tutulması talimatı verdi.
Mamin ayrıca, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi Kazakistan kısmının faaliyetini durdurma, Çin'de bulunan Kazakistan vatandaşlarıyla irtibatı güçlendirme ve gerektiğinde tahliye edilmeleri kararı alındığını da açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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