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Kazakistan "kuş gribi görülmeyen ülke" ilan edildi

NUR Kazakistan'ın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından "kuş gribi salgını görülmeyen ülke" ilan edildiği bildirildi.

23.10.2019 14:28Kazakistan
NUR Kazakistan'ın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından "kuş gribi salgını görülmeyen ülke" ilan edildiği bildirildi.
Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın OIE tarafından kuş gribi görülmeyen ülke ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu başarının Tarım Bakanlığı ve veteriner kurumların sayesinde elde edildiği kaydedildi.
Kanatlı hayvancılığın Kazakistan'ın tarım sanayisinin önemli bileşenlerinden olduğu vurgulanan açıklamada, "Kazakistan'ın kuş gribi görülmeyen ülke ilan edilmesi, ülkenin tarım alanındaki ihracat potansiyelinin uygulanmasını sağlayacak, ülke ekonomisinin gelişmesini ve imajını olumlu etkileyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Dünya çapında hayvan sağlığının iyileştirilmesinden sorumlu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün merkezi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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